Botón dorado en Got Talent: una participante encantó a Abel Pintos y se ganó el paso directo a la semifinal

La emoción del jurado de Got Talent

Conmovido hasta las lágrimas, Abel Pintos casi no pudo hablar. “Maravilloso. Tu relación con lo que hacés ahí: maravilloso”, atinó a decir. Al ver la reacción del jurado, Carla aseguró que ese era su premio: “Yo me emociono cuando bailo, me pierdo en lo que estoy haciendo y cuando el otro conecta así es porque siente lo mismo que yo”, dijo la participante.