El editorial de Federico van Mameren: "Los caprichos de los políticos nos llevaron a la incertidumbre"

"Sabemos -continuó el periodista- que Jaldo y Manzur tienen problemas para hablarse, que en un momento dejaron de hablarse y que después, como se los pidió la Nación, y se hablaron de nuevo. Y ahora hay una suerte de incomunicación que está dada por no haber cumplido con la Constitución y que sirvió para que ahora todos los tucumanos tengamos esta crisis velada entre el gobierno saliente y el entrante. Había un capricho, querían ganar antes de las elecciones nacionales, no arriesgarse a una posible derrota nacional. Y todos los tucumanos nos pusimos al ritmo y a las necesidades de algunos funcionarios para que después no sirviera de nada, y ahora todavía nos quedan cuatro meses de un doble comando en la provincia de Tucumán porque Manzur está opacado, ¿está enojado? ¿frustrado? No sabe realmente cuál va a ser su destino. Mientras tanto desde la Nación miran en el mapa político y ven que en Tucumán perdieron las elecciones y que en lugares donde Milei ni siquiera puso un afiche le terminó yendo bien".