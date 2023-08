“El dólar no es la moneda óptima para la Argentina”, dijo un ex directivo del FMI

El ex director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, desaconsejó la idea de implementar una dolarización en Argentina. “Creo que, siendo práctico, la Argentina no está en posición de dolarizar -afirmó-. Por los próximos dos años, el país tiene que llevar a cabo un plan de estabilización en el cual el ancla no puede ser el tipo de cambio”, remarcó.