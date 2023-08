Cuadernos de las coimas: rechazan un pedido para anular la causa

La Cámara de Casación había dejado en claro previamente que las declaraciones de arrepentimiento se realizan de manera voluntaria y con asistencia legal, lo que asegura su validez y legalidad. Méndez Signori concluyó que no hay evidencia de que Wagner fuera obligado a autoincriminarse y que la garantía de no autoincriminación se mantuvo durante su testimonio. En relación con las amenazas de ir a prisión, destacó que el proceso de obtener la libertad bajo esta figura no es automático y debe considerarse en función de los riesgos procesales de cada caso.