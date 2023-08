“Es la peor crisis que vivió el país; no se vende nada”

¿Cuáles son los productos que pueden llegar a faltar?, se le preguntó. “Por ejemplo cable, que es fundamental, y la ferretería es un negocio de electricidad. El cobre no se consigue, las empresas que me proveen me dijeron que no pueden conseguirlo. El cepo el dólar va a hacer que la economía se retrase en todos los rubros y va a llegar un momento en que puede haber un parate; a eso le tenemos miedo”, manifestó.