El reconocimiento de la Liga Profesional a la hinchada de Atlético Tucumán

Y continuó: "Pasan días buenos como malos, estando solo sin nadie, hasta que te das cuenta que es lo único que tienes, que la vida que tenías antes no la tienes más, que no quedó nada, que no puedes extrañar algo que ya no está, y es ahí cuando llega el momento de reconocer que no hay nadie, que estás completamente solo en todo esto -agregó-, y que tu sueño de ayudar a la familia se desvanece, y que el único sueño y motivación es solo hacerlo por ti mismo y por tu futuro..."