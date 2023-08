Usan una ley antimafia para juzgar a Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump se enfrenta a una nueva serie de cargos penales después de que un gran jurado de Georgia recurrió a una ley desarrollada para acabar con las bandas del crimen organizado para acusar al ex presidente de Estados Unidos de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Los cargos, presentados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dicen que el ex presidente estadounidense y 18 de sus colaboradores -entre ellos su ex asesor legal Rudolph Giuliani y su ex jefe de gabinete Mark Meadows- orquestaron una “empresa criminal” con el fin cambiar el resultado electoral.

La extensa acusación de 98 páginas incluye 41 cargos penales en total. Todos los procesados están acusados de asociación ilícita, que se utiliza para perseguir a miembros de grupos de delincuencia organizada y conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

“En lugar de seguir el proceso legal de Georgia para impugnar las elecciones, los acusados participaron en una empresa criminal de chantaje para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia”, dijo Willis en una conferencia de prensa.

Trump y los otros acusados tienen hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse de manera voluntaria, en lugar de enfrentarse a un arresto, dijo Willis, quien afirmó que tiene la intención de juzgar a los 19 acusados juntos en un plazo de seis meses.

A diferencia de las cortes federales donde Trump también está a la espera de juicio, los tribunales de Georgia permiten cámaras, lo que significa que podría verse el espectáculo sin precedentes del juicio de un ex presidente en la televisión, en vivo, mientras su campaña para regresar a la Casa Blanca se pone en marcha. Trump es el favorito a ser el candidato republicano para los comicios de 2024.

Haciéndose eco de sus críticas a las muchas otras investigaciones a las que se enfrenta, Trump calificó la acusación de “caza de brujas” en un mensaje en las redes sociales y acusó a Willis de intentar sabotear su candidatura presidencial.

Según dijo, el lunes publicará un informe sobre el “fraude electoral presidencial” que lo exonerará. “Nunca fueron contra los que amañaron las elecciones. ¡Sólo fueron tras los que lucharon para encontrar a los RESPONSABLES!”.

En una llamada telefónica del 2 de enero de 2021, Trump instó al principal responsable electoral de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” suficientes votos para revertir su ajustada derrota en el estado. Raffensperger se negó a hacerlo.

Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio cuatro días después en un intento infructuoso de impedir que los congresistas certificaran la victoria del demócrata Joe Biden.

La acusación describe una amplia conspiración que comenzó antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 y duró hasta septiembre de 2022, cuando dice que uno de los implicados mintió a un gran jurado. (Reuters)