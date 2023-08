Gerardo Huesen: “Milei le devolvió la esperanza a cientos de tucumanos”

“A la gente no le alcanza, el pueblo sufre, no puede hacer que sus hijos estudien, y lo que los que logran hacerlo, se van fuera del país, porque aquí no consiguen trabajo digno. Se dieron cuenta que este gobierno está lejos de la gente. Hoy estas personas canalizaron la esperanza a través de Fuerza Republicana y su presidente Bussi”, analizó.