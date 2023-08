Otro cepo: el Gobierno puso límites para operar con dólar MEP y contado con liquidación

La modificación tendrá vigencia a partir de mañana, en base a la Resolución General 971. Según explicó el organismo, esos U$S 100.000 nominales “equivalen a U$S 40.000, que es un monto muy superior al ticket promedio de las operaciones MEP que realizan miles de personas diariamente, ya que el promedio por compra es de U$S 3.000”.