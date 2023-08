No lo niega más: Santi Maratea se refirió a su romance con Guillermina Valdés

Pese a haber recibido la propuesta de manera formal, Santi aseguró que estaba con otros proyectos e hizo énfasis en un aspecto en particular: “Además no pagan, ¿no? Un presidente no cobra, supuestamente”. La remuneración para Maratea es un punto clave y lo dejó claro en esta ocasión, como lo hace en cada una de sus colectas.