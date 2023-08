La masacre de Bataclan según Carrère

El autor narra, con pericia, la historia de la acróbata y del jugador de rugby. Ambos se salvaron pero en sus cuerpos quedaron las secuelas del atentado en las terrazas del bar (uno de los tres sitios de los atentados el viernes 13). Me quedo con un instante: ese en el que el silencio antecede al horror. Hay un segundo en el que aún no hay balas y el bullicio callejero no se ha mezclado con los inmediatos sonidos hirientes. Después, se oyen los estertores de algo que se parece a los petardos de navidad. Pero antes del tiro final hay un silencio de muerte que no es una metáfora y que suena como una música fúnebre, desgraciadamente fúnebre.