MasterChef: Estefanía presentó a su novio y revolucionó a las redes sociales

El primero en ingresar al estudio fue Rudy, que con una gran sonrisa saludó a Wanda y a los jurados. “No sé cuánto quedaba en mi memoria lo que yo estudiaba, pero me daba seguridad. Y mi abuela decía que el conocimiento no ocupa lugar. Para hoy practiqué mucho, fui a sabores seguros, cosas que me gusta mucho cocinar”.