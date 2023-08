Cartas de lectores: estafa a jubilados

¿Quién le solicitó al Anses que descuente de mis haberes jubilatorios $ 365 a favor de una prepaga de salud llamada Salud Integral M? Yo nunca lo hice. Poseo cobertura médica y sanatorial como jubilado del Siprosa y de la UNT y no necesito contratar otra prepaga. ¿Quién metió las manos en mis haberes jubilatorios del mes de Julio de 2023 para beneficiar a un particular? Fue sin equivocación y en forma unilateral la dirección del Anses quién autorizó este descuento. ¿La directora del Anses tiene alguna relación con el propietario de Salud Integral M? No lo sé ¿Quién es el dueño de esta empresa de salud prepaga? ¿Quién se responsabiliza de esta acción autoritaria? ¿Dejará el Anses de disponer unilateralmente, en forma mensual de mi dinero y del dinero de los muchos jubilados estatales? ¿Nos devolverán el dinero que nos escamotearon, a valor actualizado o será al valor histórico? ¿Cuál fue la necesidad de extrema urgencia que obligó al gobierno a manotear nuestra jubilación? Sin dudas, lo ocurrido con los haberes jubilatorios de ex empleados provinciales, en particular con los millonarios jubilados del Siprosa, demuestra que, con la anuencia de los propietarios de bancos, las cajas de ahorro pueden ser manipuladas por cualquier funcionario de turno. ¿Cómo defenderse ante este atropello? La justicia de la Nación tiene la palabra. En fin, las autoridades gubernamentales no solo no actualizan en tiempo y forma los haberes jubilatorios, sino que “disponen” o mejor dicho “hurtan”, en complicidad con los dueños de los bancos, nuestros ingresos a gusto y piacere para beneficio de un privado que lógicamente deberá devolver lo robado. No hay perdón para esta gente, porque se aprovechan de personas indefensas que deberán ahora preocuparse en realizar trámites bancarios para que no le sigan robando, estando muchos de ellos con distintos grados de discapacidad.