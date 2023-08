Conocé la paella de Cristina, un homenaje a la inmigración española en Tucumán

“Es un plato del Levante español -zonas cercanas a la costa mediterránea-”, aclara Cecilia Pedret Massanet, antropóloga española, docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la universidad pública más grande de España; integrante de la Internacional Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF) e investigadora de la alimentación desde una perspectiva social y cultural.