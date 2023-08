Oppenheimer y la bomba atómica

La bomba no fue sólo una bomba sino el convencimiento psicópata del piloto que la lanzó, el hecho de poner un nombre humano al bombardero, la invención incendiaria del Prometeo humano, la voluntaria ceguera de Truman, el detalle no menor de colocar un apodo a la explosión masiva. “Enola Gay” no es una aeronave indiferente; “Little boy” no es un simpático seudónimo. “Enola Gay” es el nombre del bombardero y es el nombre de la madre del piloto del bombardero. “Little boy” es el nombre de la primera bomba y se la trató como a un pequeño muchacho salvavidas. ¿La estúpida idea de nombrar al avión y a la bomba no implica tratarlos, de modo perverso, como si fueran más humanos que las víctimas inocentes?