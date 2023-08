Acoso: “Nunca hay que decir ‘¿qué puede hacerme este loquito?’”

- Me sentía totalmente desprotegida. Encima usó la letra de una canción para avisarme que me mataría. El femicida de Tacacho lo hizo a través de una poesía. Ahí se me prendió la lamparita y me di cuenta de que algo malo podía pasar. Al principio pensaba ‘¿qué me puede hacer ese loquito?’. Pero después descubrió que había hecho lo mismo con otras tres chicas. En este tipo de situación hay que sentir miedo.