La brasileña Marta se emocionó al hablar sobre su legado en el fútbol femenino: “Yo no tenía una ídola”

El palmarés de Marta y los cambios de una década a otra

Marta ganó tres Copas América, dos Juegos Panamericanos, dos medallas de plata Olímpicas y fue subcampeona en el Mundial de China 2007. “Esto no hubiera pasado si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha que continúa que no comenzó solo conmigo, comenzó con mucha gente tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas. Y la gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a mas jóvenes. No importa la edad”, explicó.