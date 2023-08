En un juicio quedó al descubierto la violencia de dos clanes

El ataque estaba dirigido a los hermanos Daniel y Diego Gabriel López, señalados como integrantes de un grupo conocido como “Los 30” que fue acusado de haber manejado una importante red de narcomenudeo en el barrio 11 de Marzo. Entre sus integrantes también figura José Antonio “Pico” Peralta, que estuvo vinculado al clan Ale y que fue noticia a nivel nacional cuando protagonizó una fuga de la comisaría de Delfín Gallo. “Estábamos caminando cuando escuché una serie de explosiones. Pensé que eran fuegos artificiales; nunca me imaginé que hubieran sido disparos. Recién me di cuenta cuando mi hija me avisó que le habían dado un tiro”, explicó Estela Reguilón, madre de la víctima. “Nunca pude ver quién disparó; sólo que en algún estaba el asesino que disparó sin piedad”, añadió durante el debate. La mujer no pudo o tuvieron que recordarle algunas cuestiones en su declaración. Eso es lo que normalmente genera cuando los juicios tardan en realizarse.