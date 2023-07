Caso Facundo Ferreira: algunas causas que tuvieron una resolución diferente

Caso Verón: una sentencia con repercusión nacional

María de los Ángeles Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002. En 2012, se inició el juicio por la privación ilegítima de libertad y por haberla obligado a ejercer la prostitución en la que fueron acusadas 13 personas. Después de casi un año de deliberación, el tribunal integrado por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvió a los 13 imputados. Fundamentaron su resolución al entender que no se había acreditado durante la audiencia dónde y cómo había sido secuestrada Marita y que realmente haya sido víctima de una red de trata de personas en La Rioja. La sentencia generó una enorme polémica a nivel político. El por entonces gobernador José Alperovich visitó a la madre de la joven, Susana Trimarco, para expresarle su apoyo. En un acto público, la ex presidenta Cristina Fernández también cuestionó la sentencia. La Corte Suprema de Justicia de la provincia analizó el expediente y no sólo revirtió el fallo, sino que declaró legalmente responsables a 10 de los 13 acusados y ordenó que otro tribunal les imponga la pena. La tarea recayó en manos de los magistrados Dante Ibáñez, Juana Juárez y Emilio Páez de la Torre. Este último lo hizo en disidencia aclarando que no podía cumplir con la orden porque no había tenido ningún tipo de contacto con el expediente. La sentencia quedó firme al rechazarse todos los planteos de los defensores.