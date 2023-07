Quién es “Angi” Olivera, la nueva vecina argentina de la familia Messi en Miami

La carrera de Facundo Farías en el fútbol argentino

Facundo Farías comenzó en un club de barrio de la provincia de Santa Fe llamado Corinthians. A los 11 años, cuando el club quebró, se quedó con el pase en su poder. Se probó en Unión, lo aceptaron, pero una semana más tarde se fue a Colón y no se movió más de allí. Su talento llamó tanto la atención que fue citado para jugar con la Selección argentina Sub 15 y Sub 17, donde fue dirigido por Pablo Aimar, su entrenador favorito.