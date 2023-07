Luciana Salazar contó detalles de la estricta alimentación de su hija Matilda

"Pero come muy sano. En casa las golosinas no existen, sólo en los cumples", agregó.

Esta no es la primera vez que la artista habla de la alimentación de su hija. En una entrevista con la revista Caras, ya había dado algunos detalles sobre la estricta dieta de la pequeña Matilda. "Desde que comenzó a comer a los seis meses, le doy una alimentación súper sana para cuidarle los dientes del efecto de la azúcar", había explicado e esa oportunidad.