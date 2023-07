Un plan de mentirita y los sonidos del estruendoso silencio de la gente

Por el lado opositor, los caminos elegidos para la seducción al votante no son tampoco demasiado claros, ya que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta han tensando la cuerda de tal modo que la suya no parece una elección interna entre pares, sino una refriega desde dos lados bien opuestos de la trinchera. Más allá de cuestiones metodológicas sobre si se puede salir o no del cepo el primer día, está muy bien que cada uno exprese el color del ala que quiere ocupar, pero la opinión pública siente que hay desmesura a veces y mucho prevén que, ante la escalada, los votantes del perdedor de la interna de Juntos por el Cambio no irán a votar a quien gane. Oportunidad para Massa si pierde Larreta, por ejemplo.