Liga Tucumana: una cancha en pésimo estado y un 0-0 clavado

Lo más emotivo del San Martín-Atlético programado ayer fue el minuto de silencio en memoria de Daniel Ibáñez (ex arquero “decano”). Porque el 0-0 que siguió después sintetizó, posiblemente, el más flojo de los partidos que se llevan jugados en el Torneo de Transición liguista. El miedo a no perder derivó en que las situaciones ante los arcos fueran casi nulas. Además, el campo de juego del complejo “Natalio Mirkin” no ayudó para nada. La pelota picaba para cualquier lado y cada barrida levantaba un tierral. En síntesis: los clásicos rivales sólo sumaron un punto en el grupo B.