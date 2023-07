Ahora sí: Cavani cerró el acuerdo con Boca y sería presentado el lunes

Intimación

No todas son buenas noticias en Boca, que recibió intimación por parte de Sebastián Villa. El colombiano envió una nueva carta documento al club informando que no se presentará a entrenarse. Los abogados del delantero intimaron al club “xeneize”, argumentando que no le otorgan los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir de manera oficial, por lo que ya puede declararse futbolista libre.