Inquilinos y propietarios se respaldan en prórrogas

De momento, la problemática de los alquileres y sus precios amarrados a un proceso inflacionario que día a día atenta contra el poder adquisitivo del salario y el valor de la moneda no tiene solución política. El debate legislativo en el Congreso quedó estancado después de que el año pasado, las distintas bancadas hayan impulsado reformas sin llegar a un punto de acuerdo. Por un lado, el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la variación salarial publicado por el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) elaborado por el Ministerio de Trabajo. En el dictamen mayoritario, el oficialismo impulsó también una serie de incentivos fiscales. Entre ellos, que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de $30 millones.