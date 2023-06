Cuatro variables que incidirán en el precio del dólar

El Banco Central no deja de incrementar el saldo negativo de sus reservas. Vendió alrededor de U$S 123 millones en el mercado cambiario, pero no pudo frenar a los tipos de cambio más usados por los argentinos para atesorar dólares. Cuando un producto escasea, el mercado reacciona con precios al alza. El dólar, en ese sentido, no ha sido la excepción a la regla económica. Por caso, el “blue” cerró en $ 496 por unidad, mientras que el Contado con Liquidación en casi $ 500. El pago del aguinaldo activa la compra de divisas para atesoramiento o para tomarse un respiro en el exterior durante el receso invernal. Pero eso no explica toda la reacción al alza de la divisa estadounidense.