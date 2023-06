El discurso juvenil: jóvenes desencantados: qué hay detrás del slogan “la única salida es Ezeiza”

Llegar a fin de mes

Maira Garay, de 28 años, es licenciada en Comunicación Social y hasta hace poco tenía un emprendimiento. Pero tuvo que abandonarlo. “Siento que la situación política y económica del país no nos permite crecer. Como emprendedora, me costaba sacar un crédito. No es fácil acceder y eso te va desmotivando. No te queda otra que trabajar para alguien por un sueldo fijo y así poder, con suerte, llegar a fin de mes. Uno siente que se va quedando cada vez más estancado”, lamenta la joven, que actualmente está trabajando en el área de administración de un instituto terciario que tiene su padre.