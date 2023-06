Atlético Tucumán: a cada gol Coronel se lo dedica a Dios

“Soy un agradecido con Dios, que me da el privilegio de poder hacer este deporte tan lindo y disfrutarlo. Tengo amigos que también son cristianos y nos reunimos. Soy creyente y voy a la Iglesia desde chico”, reveló el oriundo de Ramallo. “Hace dos semanas arranqué en una que está ubicada en el hotel Metropol, con un pastor de La Rioja. Voy todos los sábados a las 8. Me gusta congregar y buscar a Dios. Sé que por ahí, hay gente que no lo conoce”, agregó.