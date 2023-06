Molinuevo fue reelegido en Concepción; pero tendrá que lidiar con un Concejo con mayoría opositora

Suprema Corte de la Nación

“Vamos a seguir -apuntó- de manera administrativa con estos temas Y si no tenemos respuestas tendremos que recurrir a la “última ratio” o razón, como lo hizo La Rioja o Neuquén. Pediré a la Suprema Corte de Justicia que intervenga, contando lo que pasa en Tucumán”. Sostuvo que “ahora quedó muy a la vista los defectos de la ley electoral y el repunte del clientelismo”. Contó que con frecuencia recurre a foros de intendentes en los que “nadie puede entender o creer esto de los acoples”. “No existe en ningún lado. Les explico que es una colectora. Y me dicen que así no se le va a ganar nunca a la que la hizo y por eso se la tiene que cambiar, instrumentando además la boleta única de papel” indicó. También aseguró que insistirá con su iniciativa de municipalizar la SAT. “Pensamos que de esa manera se puede dar una solución más rápida al vecino. En Córdoba, Mendoza y Balcarce (Bs.As), han municipalizado y llegan al vecino con soluciones concretas y rápidas” observó. Molinuevo anticipó, por otro lado que instrumentará cambios en su gabinete de gobierno. “Es momento de darle a la gestión un nuevo impulso. Y para eso hay que modificar la estructura. Es necesario disponer de gente que venga con nuevo ímpetu. Es una cosa natural después de ocho años con el mismo equipo”, remató.