Ganadores, perdedores y curiosidades de las elecciones

Silvia Elías de Pérez logró un retorno destacado al Poder Legislativo, adonde había llegado en 2011 para pasar casi de inmediato -en 2013- al Congreso de la Nación. La radical encabezó el “acople” más votado de la Capital, quizás el distrito electoral más competitivo de la provincia por la cantidad de contendientes y los recursos volcados en los barrios. Sin alianzas con otros “correligionarios” -más allá haber llevado a José Canelada en la boleta a concejal-, la ex candidata a gobernadora se aseguró dos escaños en la Cámara provincial y superó la barrera de los siete puntos en la ciudad. Los cerca de 23.000 votos obtenidos otorgan un valioso capital político a Elías de Pérez. ¿Podrá ubicarse como la principal referente de la oposición en el recinto? Es todo un desafío para la ex senadora, ya que los antecedentes históricos dan cuenta de que JxC no ha logrado unificar fuerzas en una única bancada.