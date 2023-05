El editorial de Federico van Mameren: Tucumán sigue corriendo el riesgo de que se posterguen los comicios

Por último, Van Mameren habló sobre la entrevista que Roberto Sánchez dio la semana pasada a LA GACETA y en la que denunció drogas a cambio de votos. "Llegó a decir que el oficialismo juega con la gente y compra los votos. Que se entregaba droga para pedir el voto. Mi reacción ante esta declaración fue decir 'es cierto lo que estás diciendo', porque no nos sorprende ese tipo de declaraciones porque ya se hicieron cada vez que hay elecciones en Tucumán. Sánchez no dijo nada nuevo". "Hubo un escándalo por esas declaraciones. Manzur le pidió a Sánchez que vaya a la Justicia a hacer la denuncia. Sánchez pudo ir o no ir, pero la Justicia pudo haber actuado de oficio, pero no pasó nada. Es decir, no pasó nada. Jaldo dijo que es un problema de todos, pero porque no convocó a una reunión a cada uno de los candidatos para hablar de este tema que es un problema central en la vida de los tucumanos. Todos se rasgan las vestiduras; sin embargo, no pasó nada. Después se sorprenden cuando la ciudadanía siente que los discursos de los políticos se van alejando de sus acciones", indicó.