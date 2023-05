Video: Johnny Depp volvió Cannes y lo aplaudieron durante siete minutos

Antes de la apertura del envento, el director del festival, Thierry Fremaux, brindó declaraciones a la prensa sobre la presencia de Johnny Depp en Cannes y la mediática batalla legal con Amber Heard. “Si hay alguien en este mundo que no ha encontrado ningún interés en ese tan publicitado juicio, soy yo. No sé de qué se trata. Lo único que me importa es Johnny Depp como actor”. Con estas palabras, el director dejó en claro que su enfoque principal se centra en la actuación y el talento de Depp, desligándose de los aspectos legales y personales asociados al actor.