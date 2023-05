La Justicia rechazó otro pedido del presidente del Colegio de Abogados y le aplicó costas

La Justicia confirmó la desestimación de la denuncia que había hecho el presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, contra el vicepresidente de la institución, Martín Lucio Terán, en una audiencia presidida por Valeria Mibelli, jueza del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital. La desestimación había sido decidida el tres de mayo por el fiscal Daniel Marcelo Leguizamón, de la Unidad Fiscal de Decisión temprana, quien consideró que “los hechos ilícitos que se intentan atribuir al denunciado no encuadran en una figura penal, ello por cuanto no se advierte reunidos todos los requisitos -objetivos y subjetivos- que exige el tipo penal en el art. 292 del C.P., por consiguiente, al no hallarse los elementos que constituyen la figura penal endilgada, no puede entenderse consumado tal delito”.