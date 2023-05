Sánchez: “Mientras Jaldo y Manzur están preocupados por cuidar sus privilegios de poder, hay tucumanos que están postergados"

Durante la recorrida, Sánchez hizo referencia a la convocatoria a elecciones para el 11 de junio. “Nosotros estamos listos para ganar, pero eso no impide que levantemos nuestra voz para denunciar los atropellos de Manzur y Jaldo. El gobernador sigue actuando como si no fuera responsable de nada de lo que pasó. Mandar a reimprimir todos los votos, por ejemplo, es un despropósito que no tiene ninguna otra justificación que un apriete o un capricho. Confiamos en que primará el sentido común, pero si no es así vamos a accionar para frenar este atropello”, precisó.