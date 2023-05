Las inquietantes confesiones del asesino de la familia de Fito Páez: “Nos peleamos con él y su abuela”

Los últimos años de vida de De Giusti

Walter De Giusti fue diagnosticado con VIH en la cárcel. "Nunca me preocupé por saberlo, pero creo en lo que dicen las autoridades", comentó el detenido sobre su estado de salud. Respecto a si recibía tratamiento médico explicó que "no lo necesitaba". "Yo por el momento me arreglo con un buen régimen de comidas que me recetó el dietólogo", detalló.