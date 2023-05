Passalacqua ganaba con una paliza electoral en Misiones

En si discurso, Passalacqua dejó en claro su posicionamiento respecto de la Nación. “Somos federalistas y no queremos que llamen de Buenos Aires a decir lo que tenemos que hacer”, indicó el ex docente universitario, quien volverá a ser gobernador luego de un primer período entre 2015 y 2019. De hecho, será el primer dirigente político de Misiones en acceder a ese cargo en dos períodos no consecutivos. En este nuevo mandato lo acompañará, como vicegobernador, Lucas Romero Spinelli.