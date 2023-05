Los candidatos a gobernador de Tucumán se sometieron a un ping-pong

5) La Selección ha logrado el Campeonato del Mundo porque no dependió de uno en particular como era antes, se formó un verdadero equipo. La verdad es que me identifico con todos, si no hubiese sido el equipo que funcionaba, no había ni Messi que nos pueda hacer campeones. No me defino con uno, me identifico con todos, que nos llevaron al campeonato del mundo, y cada uno puso su granito de arena.