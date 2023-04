Con sus diseños, un tucumano llegó a la "King League" de Piqué

Un día, mientras tomaba unos mates y editaba para uno de sus proyectos, se puso a ver -como tantas veces, dice- un stream del influencer Spursito (@martinmiras), a quien seguía desde hace algunos años. En aquel vivo, el streamer pidió un diseño. Pero mejor lo pongamos en voz de uno de los protagonistas. “Nos conocimos porque Fabri miraba mis directos; él vivía en Argentina. Una vez dije ‘ostias, necesito una tabla de clasificación’ y me hizo una tabla superguapa, con efectos, chulísima... le contraté y me lo he traído para España”, contó Mirás en una transmisión.