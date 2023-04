Adolescentes desaparecidos: “Nos avisaron que se iban, pero jamás volvieron”

Valdez agregó que los adolescentes le avisaron de esto, pero nunca le aclararon adónde iban ni en cuánto tiempo volverían. “Yo no pude ver al hombre, pero sé que los chicos lo conocían, por lo que me dijeron. Con el paso de los días me preocupé, por supuesto, porque pensé que volverían en un par de días a lo sumo, pero no regresaron. Mis hijos me decían que me tranquilizara, que seguramente ellos están bien pero ya pasaron tantos días sin saber de mis nietos que no aguanté la desesperación y fui a denunciar la desaparición”.