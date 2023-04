Alfonso Prat Gay le respondió al Gobierno: "Son tan inútiles que no saben ni espiar"

La responsabilidad de Máximo Kirchner

En tanto que Prat Gay pidió no tomar en broma esta “barbaridad” y reclamó que fueron dirigentes del oficialismo los que siempre boicotearon el entendimiento con el Fondo, sobre todo dirigidos por el diputado nacional Máximo Kirchner. “Si seguimos esa línea de lo que escuchamos, la principal persona que trabajó para que no hubiera acuerdo y no hubiera desembolsos fue Máximo Kirchner. Con todos sus diputados votaron en contra del acuerdo, que votó a favor la oposición para darle una salida a Alberto Fernández. Sin el apoyo de la oposición, yo creo que Alberto Fernández ya no sería presidente”, resaltó.