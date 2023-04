Se le escapó a River y le hizo cuatro goles al Madrid

Hacerle cuatro goles a Real Madrid es un privilegio que muy pocos futbolistas en la historia han tenido el placer de experimentar. Hasta ayer, Diego Milito era el único argentino entre ellos, desde aquel 6-1 con Zaragoza por Copa del Rey en 2006. Ahora son dos: el mendocino Valentín Castellanos sacudió la Liga española al convertirle un póker al “merengue”. Girona ganó 4-2.

Aunque a muchos les suene a novedad, otros recordarán los intentos de River por ficharlo el año pasado, cuando el delantero inflaba redes en la MLS con el New York City. Al final, la negociación no llegó a ninguna parte y “Taty” terminó en España. Curiosamente, cuando era chico, Castellanos hizo una prueba en River, pero no quedó. Y sin haber jugado en el fútbol argentino se marchó a Universidad de Chile, donde por falta de continuidad fue prestado a Montevideo City Torque. Allí comenzaron a llegar los goles, y el grupo dueño del club lo llevó a New York City, que también era de su propiedad. Sus 59 goles llamaron la atención de Marcelo Gallardo, pero la oferta no convenció al City Football Group, que a mediados del año pasado lo transfirió a Girona, otro equipo suyo.

En su primera temporada en Europa, Castellanos ya lleva 12 goles. ¿Teléfono para Lionel Scaloni? “Me quiso Chile, pero nunca se me pasó por la cabeza nacionalizarme. Muero por mi bandera. Si no me toca estar no pasa nada, pero ponerse la camiseta de la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, subrayó.