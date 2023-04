Dólar blue: revelan si llegó al "techo transitorio" y si es momento de comprar o vender

Los vencimientos con el FMI

Las reservas de dólares del Banco Central son de U$S 36.412 millones. En tanto, los tres vencimientos que tiene Argentina con el FMI son los siguientes: abril vence cuota de capital de U$S 2.638 millones, en mayo vence una cuota de intereses de U$S 639 millones y en junio vence una cuota de capital de U$S 2.691 millones.