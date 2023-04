Lo que seduce a los jóvenes: ganar en dólares y vivir en la Argentina

Ante esto es importante destacar que no todas las profesiones son buscadas en este mercado. Según la plataforma Freelancer, que cuenta con alrededor de 750.000 trabajadores registrados, las ofertas más comunes y populares están relacionadas con la tecnología de la información, como programación, diseño y pruebas web. Y el precio por hora varía dependiendo de la habilidad, el tiempo y la experiencia del trabajador, y puede oscilar entre U$S 20 y U$S 75 y alcanzar hasta los U$S 4.000 por mes.