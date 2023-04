"No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien": el mensaje de Alberto Fernández al FMI

“Pero hemos padecido la peor sequía en Argentina desde 1929. Eso nos ha privado de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares que, al no entrar en el país, no nos permiten acumular reservas, nos complican la compra de insumos en las importaciones y nos complica fiscalmente. Porque hay al menos 10, 15 milmillones de dólares que dejan de circular y no pagan impuestos”, continúo, consignó el diario Clarín.