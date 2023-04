Pickleball: como un ping pong, pero en cancha

Pero antes que nada, ¿qué es exactamente el pickleball? La primera respuesta es que se trata de una disciplina “construida” a partir de elementos de otras, pero que con el tiempo y su creciente popularidad fue tomando una fisonomía e identidad propia. Lo que sí, aunque se haya convertido en una tendencia en los últimos tiempos, no puede decirse que sea nueva: lo cierto es que se creó a mediados de los 60, y como muchos otros deportes, tuvo un origen casual. Cuenta la leyenda que el pickleball nació en la isla Bainbridge, en el estado de Washington, una tarde en la que el congresista Joel Pritchard y unos amigos volvían de jugar al golf y encontraron a sus familias aburridas y sin saber qué hacer. Como la casa tenía una cancha de bádminton, intentaron jugar un partido, pero como no encontraban la pluma ni las raquetas, improvisaron con una pelotita de wiffle (de plástico y agujereada) y paletas de madera contrachapada. Voilá, sin saberlo habían inventado el pickleball, que no tomaría dicho nombre hasta un par de años después. Entre las diferentes versiones sobre el origen del nombre, la más popular sostiene que se debe a Pickles, el perro de los Pritchard, que corría de un lado a otro siguiendo la pelotita.