Ticket 3.0: desde hoy se puede transferir y modificar la titularidad de los pasajes en avión de una empresa

¿Qué problema buscaron solucionar con este novedoso sistema de tickets aéreos? “Una de las cifras más conocidas en aviación es ´no show´. Se estima que las cifras a nivel mundial en temporada baja rondan entre un 4 y 7%. El ´no show´ es simplemente pasajeros que no llegan a embarcar, que no se presentaron. Entonces uno se pregunta, ¿a quién le gusta regalar dinero? Cuando uno se pone a investigar, el 80% de las personas ya sabían que no podían viajar ese día porque les surgió algún problema de salud o laboral. Algo le pasó que le impidió usar el servicio que había contratado inicialmente. Llamar a un call center para cancelar o cambiar el vuelo genera gastos. Entonces, poder decidir a quién le doy mi pasaje, es una ganancia para todos porque nosotros queremos que viajen”, dijo Mauricio Sana, CEO de Flybondi.