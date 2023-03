Entrevista a Oliver Proctor: “Hay muchos alumnos perdedores, desde el punto de vista educativo, por estar atados a sistemas obsol

- Me parece una pregunta fascinante que requiere una respuesta muy amplia. Primero pondría marcha atrás. Es cierto que la pandemia nos dejó muchos problemas y desafíos, pero muchos educadores antes de la pandemia observábamos que esos problemas en algún momento surgirían. Antes de la pandemia era evidente que había aspectos del sistema educativo que no estaban funcionando, aquí en la Argentina y a nivel global. Los chicos de hoy son muy distintos. En esto incide la aceleración de los cambios y sobre todo los tecnológicos. En San Jorge desarrollamos un proyecto que se llama The Future of Learning (el futuro del aprendizaje), en 2017, que nació a partir de mi experiencia en Londres desde 2010. Nuestro colegio atravesó mejor que otros la pandemia por contar con profesores ya capacitados en el uso de herramientas como las que proporciona Google, pero las herramientas son solo una parte de un proyecto mucho más profundo. Por debajo de todo está el vínculo entre el profesor y el alumno. Después de la pandemia los chicos vienen más distraídos, aparecen muchos más desafíos en su aprendizaje. El colegio ya no es un lugar en donde uno deja a sus hijos y se olvida. La educación es cada vez más un trabajo en comunidad. La pandemia nos hizo reflexionar más profundamente sobre estos temas, nos obligó a vernos frente a un espejo. En la educación de hoy se respira otro ambiente y estamos todos aprendiendo. Por eso yo uso la palabra “learners” (aprendices); todos lo somos. Profesores, maestras y alumnos, aprendemos juntos en sociedad. Cada día es una experiencia, una indagación, un descubrimiento, no solamente una serie de clases de matemáticas o lengua. Este es el nuevo paradigma que tenemos que seguir; no importa el prestigio o el presupuesto de la institución. El alumno hoy no aprende escuchando un monólogo. El sistema victoriano que teníamos –y que muchos colegios todavía tienen-, de escucha pasiva, hace tiempo que no funcionaba. Lo que planteamos es invertir el sistema, transformar la educación en algo activo, en una guía de los alumnos, buscando que sean protagonistas con un pensamiento crítico. Nuestro sistema tiene en su centro al alumno y su bienestar. Antes la mirada se limitaba a lo académico pero el trabajo debe ser mucho más holístico. Un alumno es más que su intelecto; hay que tener en cuenta su corazón, su energía, su cuerpo… Hace un tiempo hablé con profesores de Oxford y Cambridge para ver cómo les iba a los egresados de mi colegio en Inglaterra. Académicamente les iba muy bien pero muchos se caían tiempo después por falta de capacidad emocional o psicológica para adaptarse a un contexto diferente.