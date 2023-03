Mercado Municipal de Tafí Viejo: De una carpa al lugar propio

Olga Pavichevich tiene su propio emprendimiento de pastelería, con el cual trabaja en la Feria Municipal de Tafí Viejo hace ya 7 años. Desde la municipalidad, le ofrecieron tener su local en el Mercado, y no lo dudó. “Lloraba de alegría el día que me dijeron que iba a estar en el Mercado. No tenía ni heladera, era un costo muy alto para mí. Me abrieron las puertas, y acá estoy, poniendo todo lo que puedo poner”, señaló a LA GACETA.