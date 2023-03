Ola de calor: faltazo de alumnos y reclamo de padres en un colegio de la Capital

El colegio es sin dudas una empresa, y las decisiones que en ella se toman son responsabilidad de sus dueños y administradores, pero no es una empresa de cualquier tipo, forman parte del sistema educativo provincial y lo que tienen en sus manos no es mercancía, son nuestros hijos e hijas y el servicio que brindan no es ni más ni menos que uno de los derechos fundamentales de cualquier niño, niña y adolescente. Y por eso formamos una comunidad, y de manera cotidiana nos recuerdan cuál es nuestro rol y obligaciones en ese marco, bueno, toda obligación crea derechos.