En Vivo: "Argentina, 1985" perdió como mejor película internacional: el premio fue para Sin novedad en el frente

Jimmy Kimmel y un monólogo con palitos y necesario humor

El presentador de este año de los Oscar no pudo evitar criticar a Will Smith.

“Queremos que la pasen bien, y yo quiero pasarla bien y estar seguro, así que si alguien comete un acto de violencia en la ceremonia, ya saben lo que pasará: se les dará un premio al mejor actor y tiempo para dar su discurso”, dijo Kimmel en referencia al escándalo denominado “Slapgate”, el cachetazo de Will Smith a Chris Rock que sucedió en la entrega de 2022. “Antes de llegar a mí tendrán que pasar por Michael B. Jordan, por Michelle Yeoh, por The Mandalorian (Pedro Pascal), y por Fabelman”, añadió.

Kimmel también recordó con un gag el pobre desempeño en taquilla de Babylon, la película de Damien Chazelle cuya performance en taquilla no fue la esperada, y luego aludió a la taquillera Avatar: el camino del agua y a cómo James Cameron no se hizo presente en la entrega “porque no está nominado a mejor director”. Asimismo, el conductor destacó los trabajos de Danielle Deadwyler en Till y de Viola Davis en La mujer rey, quienes no fueron nominadas este año, y mencionó cómo Tom Cruise se ausentó de la entrega. “Quizá está oculto bajo la cara de Judd Hirsch”, bromeó.

“Bienvenidos a los Oscar número 95, lo lograron, sé que es un sueño hecho realidad para ustedes, trabajaron mucho para que sus películas sean vistas donde deben verse: en el cine”, expresó el conductor al inicio de su discurso. “Tenemos muchos primeros nominados, como Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Colin Farrell, Brendan Fraser, Ke Huy Quan”, sumó Kimmel, quien también se burló de la falta de ideas que hay en Hollywood por la cantidad de secuelas y remakes. “Hasta Steven Spielberg tuvo que hacer una película sobre Steven Spielberg”, apuntó, generando risas en el realizador nominado al Oscar por Los Fabelman. “No fue fácil esa filmación para Michelle Williams porque cada vez que se equivocaba, Steven le decía: ‘Mi mamá no hablaba así’”, dijo Kimmel, en relación a cómo Williams interpretó a la madre del realizador en el largometraje. Luego, el conductor destacó la cantidad de nominaciones del compositor John Williams: nada menos que 53 candidaturas.